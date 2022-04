Az első félidőben csak nyolc gólt dobott, örülhet a BL-döntetlennek a Győr

A Győri Audi ETO KC 21-21-es döntetlent játszott a francia Brest Bretagne otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szombati első mérkőzésén. A visszavágót egy hét múlva játsszák, a négyes döntőre pedig június 4-5-én kerül sor a budapesti MVM Dome-ban.

A hazaiaktól Djurdjina Jaukovic, Amandine Lagattu, Aissatou Kouyaté és Ana Maria Gavric, a vendégek keretéből pedig Silje Solberg, Jelena Despotovic és Kari Brattset hiányzott.

Egy percet sem adtak maguknak és ellenfelüknek a csapatok, hogy bemelegedjenek és játékba lendüljenek, a kezdés pillanatától nagy volt a küzdelem. Jól kezdtek a franciák, a 12. percben már 7-4-re vezettek a többet hibázó ETO ellen. Ambros Martín vezetőedző csakhamar időt kért, ám csapata több mint öt percig nem talált a hálóba, így nem változott a játék képe. A meccs harmadánál már 10-5 volt az állás, a győriek büntetőből sem voltak eredményesek, a Brest viszont remekül védekezett, írja az MTI.

Ebben az időszakban a vendégcsapatból hiányzott a lendület, az átütőerő, és nem volt olyan játékos, aki ezen segíteni tudott. Az ETO nyitott védekezésre váltott, és a kapus Laura Glauser bravúrjainak köszönhetően csak 11-8-as hátrányban volt a szünetben.

A második félidőt rosszul kezdték a franciák, ezért egy gólra csökkent az ötszörös BL-győztes Győr hátránya. Glauser helyére Amandine Leynaud érkezett a vendég kapuba, és hasonlóan jól teljesített, mint honfitársa. Továbbra is sok volt a hiba mindkét oldalon, ám amikor az 51. percben Anne Mette Hansen gólt lőtt, 3-3-as állást követően ismét döntetlen volt az állás (18-18). A dán balátlövő következő góljával a meccs során először az ETO állt jobban. Másfél perccel a vége előtt 20-20-nál Veronica Kristiansen hétméterest rontott, de Pauletta Foppa góljára Estelle Nze Minko válaszolni tudott, így 21-21 lett a végeredmény.

10 seconds ➕ 2⃣ goals a thrilling end to the first #ehfcl Women quarter-final@BBH_Officiel vs @audietokc_gyor pic.twitter.com/gSqrk4KaaV

— EHF Champions League (@ehfcl) April 30, 2022