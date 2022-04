„Nyerni fogunk, ahogy az olimpián is” – Peking egyik hőse kiállt a háború és Putyin mellett

Bár nincs feltétlenül teljes egyetértés abban, hogy az ukrajnai agresszió miatt valóban ki kell-e tiltani az orosz sportolókat minden versenyről, sokan azzal érvelnek, a sportot és a politikát nem szabad összekeverni.

Az oroszok friss olimpiai bajnok sífutója, Veronika Sztyepanova számára azonban nem kérdéses, hogy támogatja a háborút. A pekingi játékokon a női sífutók 4×5 kilométeres versenyében aranyérmet nyert sportoló nyilatkozatával tisztelgett Vlagyimir Putyin orosz elnök előtt, és utalt arra, hogy megnyerik a háborút.

– mondta.

„Ez a beszéd szívből jött” – nyilatkozta edzője, Jurij Borodavko az orosz RIA Sportnak.

Az ukránok tavaly visszavonult, egykori világranglista-13. teniszezője, Alekszandr Dolgopolov értetlenül fogadta Sztyepanova kinyilatkoztatását.

– írta Dolgopolov.

So, this Olympic champion Veronika Stepanova, says literally“russia is on the right track, and we will for sure win like we won in the Olympics”

russias sport is out of politics they said, they are all innocent they said.

Yeah, sure pic.twitter.com/DXX8DiFBxL

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) April 26, 2022