Vizsgálat indul a náci karlendítéssel ünneplő 15 éves orosz gokartos ellen

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) bejelentette, hogy vizsgálatot indít egy 15 éves gokartos kapcsán.

Az olasz útlevéllel induló orosz Artem Severjukin a gokart Európa-bajnokságon követett el vétséget. Vasárnap Portugáliában állt rajthoz és elsőként szelte át a célvonalat. Amikor azonban a dobogón állt, nevetgélve náci karlendítéssel ünnepelt.

FIA is launching a investigation into the incident where Russian driver Artem Severiukhin (competing under the Italian flag) showed a nazi salute at the World Karting Championship.

pic.twitter.com/XqJaJivIsy

— F2.Addict (@AddictF2) April 11, 2022