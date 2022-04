Mesterséges kómában tartják a nagyot bukott kerékpárost

Mesterséges kómában van Milan Vader holland profi kerékpáros, aki pénteken súlyos balesetet szenvedett a baszk körversenyen, írta az MTI.

Csapata, a Jumbo-Visma szombati tájékoztatása szerint a 26 éves sportolót fej- és mellkasi sérülésekkel, valamint kulcscsont-, lapocka- és többszörös csigolyatöréssel ápolják a bilbaói egyetemi kórházban.

Mivel a nyaki verőere is megsérült, pénteken azonnal meg kellett műteni. Állapota rendkívül súlyos, de stabil.

Az olimpiai bajnok Primoz Roglic csapattársának balesete a viadal ötödik szakaszán történt, amikor átesett az utat szegélyező korláton.

🇳🇱 Vader’s situation is critical. His carotid arteries are narrowed, a broken vertebrae, broken collarbone, broken scapula is the verdict after his heavy crash in #Itzulia. He’s kept under narcose to protect his brain functions.

Keep fighting Milan! 🤞https://t.co/Kb11vlH6GC

— Domestique (@Domestique___) April 8, 2022