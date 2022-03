Wéber Gábor: Folytatódhat Verstappen és Hamilton küzdelme!

Már országosan kapható az újságárusoknál és a benzinkutakon a FORMA-1 RAJT 2022 című magazin. A 84 oldalas, több mint száz friss F1-fotót tartalmazó exkluzív kiadványban többek között a száguldó cirkusz csapatairól, pilótáiról és új autóiról olvashatnak az érdeklődők, de Wéber Gábor, a Forma-1 közvetítések népszerű kommentátora is interjút adott a lapnak. Utóbbiból közlünk részletet.

Hamarosan kezdődik az új F1-es idény. Megérdemelt volt Verstappen tavalyi világbajnoki címe?

Ha az egész éves teljesítményét nézzük, és nem csak az utolsó futamon történteket, akkor abszolút. A szezon folyamán többször is peches volt, de a sors végül visszaadta neki ezt az utolsó versenyen. Azt kell, hogy mondjam, ha Lewis Hamilton nyerte volna meg a világbajnokságot, akkor inkább köszönhette volna azt a szerencsének, mint Verstappen. Az egyértelmű, hogy a holland a lehetőségeihez képest többet hozott ki magából, mint Hamilton.

Idén folytatódik az ő párharcuk?

Új éra jön, ezért minden lehetséges. Ám azt gondolom, hogy az ő versenyfutásuk megmarad. Talán George Russell tud még beleszólni a párharcukba. A fiatal brit most szembesülhet majd azzal, milyen valódi nyomás alatt, egy élcsapatban versenyezni úgy, hogy a világ legsikeresebb pilótája a csapattársa. Nem lesz könnyű dolga, de lehetnek felvillanásai.

Mi kellene ahhoz, hogy mások is beleszólhassanak a világbajnoki cím sorsába?

Elsősorban az, hogy a Ferrari vagy a McLaren, esetleg valamelyik más csapat előrébb törjön. Erre még az Alpine-nak lehet esélye. Kimondottan erős pilótapárosok vannak a középmezőnyben is. Például a Sainz, Leclerc duó rendkívül gyors, és már tavaly is hatékonyan működtek együtt a Ferrarinál. De úgy érzem, ez a két istálló a szabályváltozások mellett sem tud akkorát előrelépni, hogy igazán megnehezítse a Red Bull és a Mercedes dolgát.

Miben hozhatnak jelentős változást az új szabályok?

Szerintem az erősorrendet nem borítják fel. Már 2021 óta egy költségvetési sapka alatt működnek a csapatok, ám a most bevezetett szabályváltozásokra a nagyok már évekkel korábban rákészülhettek, a pénz nekik akkor sem lehetett akadály. A koncepciót nagyjából már ismerték (megnő az autó alatti áramlás szerepe, csökken a szárnyakon képzett leszorító erő jelentősége – a szerk.), és óriási erőforrásokat fordíthattak a kutatásokra. Nagyon sok mérnök foglalkozott ezzel annak ellenére, hogy pontosan még nem ismerték a bevezetendő új szabályokat. Így szinte biztos vagyok benne, hogy a Red Bullnak és a Mercedesnek indulási előnye lesz 2022-ben a többiekkel szemben.

Az új szabályokkal nem lesz unalmasabb, kiszámíthatóbb a száguldó cirkusz világa?

Nem hinném. De a legfontosabb szempont, amiért ezeket bevezették, hogy pénzügyileg ne menjenek csődbe a közép- és kiscsapatok. Náluk már a túlélés volt a tét. Ezek az istállók egyszerűen nem tudták már tartani a lépést az olyan nagyokkal, mint a Red Bull, a Mercedes vagy a Ferrari. Az első áldozat egyébként éppen a McLaren lett volna, amely tavaly előtt még 350 millió dollárt költött csak arra, hogy utolérje a három nagy csapatot. De ugyanígy járhatott volna a Williams, a Sauber vagy a Haas is.

Kiktől vársz meglepetést idén?

Charles Leclerc-ben és a már említett George Russellben látom a jövő bajnokait. Mindkettőben megvan az a plusz, ami a klasszist megkülönbözteti a kiváló pilótától. Leclerc rendkívül gyors versenyző, és rendelkezik azzal a „gyilkos ösztönnel”, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy kiemelkedjen a mezőnyből. Russell szintén zseniális, első pillantásra egy angol úriembernek tűnik, miközben egy igazi csibész. Gondoljunk csak az Aranycsapatra. Ha magunk elé képzeljük Puskásékat, mondjuk, az angolok elleni mérkőzés előtt, akkor ők igazi csibészek voltak a szó leginkább jó értelmében. Ha kellett, a szabályok határán táncoltak, ha kellett, kicsit túl is lépték azt. Ez számomra a kiváló helyzetfelismerést jelenti. Ez a képesség nem hiányozhat egy bajnokból. És Russell is pont ilyen.

2003-ban kezdted F1-kommentátorként a szakmát. Azóta közel húsz év telt el. Gyorsan elszaladt ez az idő?

Nagyon. 2002-ben már a stúdióban ültem szakértőként, de valóban 2003-ban volt az első verseny (a Maláj Nagydíj – a szerk.), amit én közvetíthettem Palik Laci mellett. Ez nemcsak Kimi Räikkönen első győzelme miatt maradt számomra emlékezetes, hanem azért is, mert egy nappal előtte született meg a lányom.

A közvetítéseid miben változtak a közel két évtized során?

Ahogy a Forma–1 hazai nézőközönsége, úgy én is sokat változtam és fejlődtem. Az elején túl sok mindent akartam egyszerre elmondani a rajongóknak, de ez nem mindig ment át. Lehet, hogy még a nézők sem voltak akkoriban annyira képben a Forma–1-gyel, mint manapság. Aztán rájöttem, hogy máshogy kell hozzáállnom, nem kell mindenbe a mélységéig belemennem. Tehát évről évre szinteket léptem, de mindig csak egyet. Mindig az volt a célom, hogy tanítsam a nézőt. Akkor vagyok boldog, ha új információkat kapnak tőlem kedvenc sportágukról. Nagyon fontos, hogy mindig úgy álljon fel a néző a fotelből, ma is megtudott valami olyat, amit eddig nem tudott. Szerencsére ebben a kommentátortársaim is mindig partnerek voltak a húsz év során.

A FORMA-1 RAJT 2022 magazin közvetlenül is megrendelhető a Sportkonyvek.hu online sportkönyvesboltban: www.sportkonyvek.hu