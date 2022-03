„Nem kell részt venni a politikában ahhoz, hogy emberként viselkedj”

Lélekben hazájával és családjával van, így elmondása szerint nagyon nehezen tud koncentrálni teniszezésre Marta Kosztyuk, a női világranglista 54. helyén álló 19 éves játékos mégis győzelemmel kezdte az Indian Wells-i kemény pályás tornát.

„A jelenlegi lelki állapotomat tekintve nagyon nehéz volt pályára lépnem. Nem tudtam, mit várhatok magamtól. Amikor reggel felébredtem, úgy éreztem, nem tudok játszani és nem nyerhetek. Aztán a meccsen végig próbáltam megtalálni a jó megoldásokat, harcolni akartam” – nyilatkozta az egykori honfitársnő, 2016 óta azonban belgaként induló Maryna Zanevska elleni 6:7, 7:6, 7:5-ös győzelem után.

With a wonderful embrace at the end of it 🫂

🇺🇦 @marta_kostyuk comes from 3-5 down in the decider against Ukraine-born Zanevska to reach Round 2.#IndianWells pic.twitter.com/WQT4OZSkzd

