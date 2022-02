A veszprémi kéziseket felőrölte a BL-címvédő a második félidőben

A Telekom Veszprém 35-30-ra kikapott csütörtökön a címvédő Barcelona otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában.

Gonzalo Pérez de Vargas bravúrosan kezdett a katalánok kapujában, az első 13 percben hét lövést védett. Csapata 7-5-re ellépett, de Rodrigo Corrales is elkapta a fonalat, főleg gyors ellenakciókat vezetve fordított a Veszprém. A folytatásban a védekezéssel nem is volt gond a magyar csapatnál, támadásban viszont sok volt a hiba, így 13-13 állt szünetben az eredményjelzőn.

A második félidőben a Barcelona erős kezdésének hála 22-19-re ellépett és mivel először lett kétgólosnál nagyobb különbség a csapatok között, ezért Momir Ilic veszprémi vezetőedző időt kért. A játék képe viszont nem változott, és a 49. percben már 26-21 volt az állás. A veszprémiek védekezése nem állt össze, enélkül pedig nem akadt esély a zárkózásra sem, a címvédő magabiztos győzelmet aratott.

