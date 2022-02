Napokkal az országváltás után nyert olimpiai aranyérmet a női bobos

A korábban kanadai színekben két aranyérmet nyert, de már az amerikai csapatot erősítő Kaillie Humphries óriási fölénnyel győzött a pekingi olimpia hétfői versenynapján.

A 36 éves klasszis 2018-ban panaszt nyújtott be a kanadai szövetségnek, mert korábbi edzője állítása szerint verbálisan és érzelmileg is bántalmazta. Az eljárás során azonban a vizsgálóbíró nem talált bizonyítékot a zaklatásra, ezért Humphries jelezte, hogy nem akar többé a kanadai csapatban versenyezni.

A hosszas procedúra csak csütörtökön zárult le hivatalosan, öt nappal később pedig aranyérmet hozott az Egyesült Államoknak.

Humphries már a vasárnapi első két futam után több mint egy másodperccel vezetett, majd a hétfői harmadikban tovább növelte előnyét, így zárásként egy óvatos csúszás is belefért, így is ripityára verte a mezőnyt. Plusz öröm az amerikaiaknak, hogy az ezüstérmet is honfitársuk, Elana Meyers Taylor szerezte meg.