Lesöpörte a felháborodott lengyel kézisek óvását az EHF

Mindent megpróbált a Lengyel Kézilabda Szövetség, hogy 29-29-es döntetlen helyett győzelemmel záruljon az oroszok elleni vasárnapi Eb-középdöntő, de hiába óvott az utolsó másodpercben bekapott gól miatt, csak a pénzét bukta el.

A meccs végjátéka ugyanis teljes őrületet hozott: Michal Daszek három másodperccel a vége előtt emberelőnyben betalált, az oroszok időt kértek, majd Szergej Koszorotov a középkezdés után 15 méterről lőtte el a labdát, amit nem tudott kivédeni a lengyel kapus.

A felvételen azonban tisztán látszott, hogy az orosz négyet lépett – a szabály engedte három helyett –, a lengyelek ezt hevesen jelezték is Charlotte és Julie Bonaventurának, akik videóztak, és végül gólt ítéltek.

A lengyel szövetség „Matekóra: Számold meg a lépéseket!” címmel kitette a videót Twitter-oldalára, majd befizetett 1000 eurót, hogy óvhasson.

Közben egy lengyel játékvezető, Dawid Borucki jelezte, hogy nagy csoda lenne, ha az EHF bármit is megváltoztatna, ugyanis a lépéshibát nem lehet videóval ellenőrizni.

– írta.

masz regulamin weryfikacji, co można sprawdzić. Błędu kroków tam nie ma. Zresztą – przy każdej wideoweryfikacji masz informację, co jest sprawdzane. Tutaj było sprawdzane to, czy piłka trafiła do bramki przed końcem meczu

