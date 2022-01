„Ez a holland kézilabda legnagyobb győzelme”

Váratlan vereséggel indult a kézilabda-Európa-bajnokság a hazai pályán játszó magyar válogatott számára. Gulyás István csapata szenvedősen kezdett Hollandia ellen, végig az eredmény után szaladt, nem egyszer ötgólos hátrányban is volt. Az 57. percben sikerült egyenlíteni, 28-28 utána azonban már csak a hollandok dobtak gólt – hármat is –, így meglepetésre a meccset is megnyerték.

Ez a holland férfikézilabda legnagyobb győzelme

– mondta az ellenfél szövetségi kapitánya, Erlingur Richardsson.

„Remélem ez a győzelem felrázza a dolgokat Hollandiában. Az elejétől vezettünk, túléltük a nehéz pillanatokat, még azt is, amikor kettős emberhátrányban játszottunk. Higgadtak maradtunk és ez győzelmet ért, nagyszerű kezdése ez a tornának” – nyilatkozta a csapatkapitány, Bobby Schagen, aki három találattal zárta az összecsapást.

Míg a női mezőnyben Hollandia nyert már világbajnoki címet és volt Európa-bajnoki ezüstérmes, addig a férfi válogatott mindössze másodszor szerepel Eb-n: 2020-ban egy győzelme és két veresége volt, a 17. helyen zárt. A jelenlegi keretben van francia, német és lengyel élvonalban játszó kézis is, de kerültek a csapatba olyanok is, akik a német másodosztályból, a belga vagy a holland bajnokságból érkeztek.