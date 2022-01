A kézi-Eb-t nem a legjobb, hanem a legszerencsésebb csapat nyerheti meg

Két nap múlva kezdődik a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság, és bár az egésznek a sportértékről kellene szólnia, a koronavírus-járvány miatt úgy tűnik, nem minden válogatott tud a legjobb összeállításában pályára lépni.

Így vannak ezzel a horvátok is, ahol Luka Cindric és Domagoj Duvnjak pozitív tesztet produkált, márpedig a csoportmeccsek kihagyása végzetes lehet a válogatottra nézve a Franciaországgal, Szerbiával és Ukrajnával folytatott harcban. Duvnjak ugyan már rendelkezik negatív teszttel, de még nem csatlakozik a csapathoz.

🤾🏻‍♂️ | Domagoj Duvnjak & Luka Cindrić U danima minusa i plusa, današnji PCR testovi pokazali su plus. Tako su u izolaciji i dalje naši Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić 🤗 I dalje se osjećaju dobro, a mi vjerujemo da ćemo svi skupa, uskoro biti još bolje❣️#crohandball pic.twitter.com/KFOEIorRDN — HRS (@HRStwitt) January 10, 2022

A Tportal.hr még azt a kérdést is feltette, ilyen körülmények között van-e egyáltalán értelme a versenynek. Hiszen egy Eb-n a legjobb játékosoknak kellene szerepelniük, márpedig a dolgok jelenlegi állása szerint ezúttal ez nem valósul meg.

Ahogy a lap fogalmaz, ezúttal az is elképzelhető, hogy az aranyérmet nem a legjobb, hanem a legszerencsésebb csapat nyerheti meg.

„Amit most mi átélünk, azt mások is, a horvátoknál, a szerbeknél és a montenegróiaknál is van néhány fertőzött. Az Eb-t lejátsszák, de nem hiszem, hogy ez bármi jót hozna a kézilabdának” – nyilatkozta Ivica Obrvan, a bosnyákok horvát szövetségi kapitánya.

A legtöbb szakember a sérülésektől tart, hiszen a karanténba került és visszatérő játékosoknak ki kellett hagyniuk napokat, és az elszigeteltségből nem könnyű visszatérni a pályára.

A koronavíruson átesett sportolók gyakran szenvednek sérüléseket, mert túl korán kezdik el az edzéseket, a szervezetük nincs felkészülve. És akkor még nem beszéltünk a covid következményeiről

– idézte a portál Tomislav Grahovacot, a Horvát Kézilabda Szövetség elnökét.

A cikk végén lévő szavazás is ezt támasztja alá, írásunk megjelenésekor a szavazók közel 60 százaléka szerint ilyen helyzetben semmi értelme az Eb-nek.