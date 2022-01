Egy teniszező még meccset is játszott Ausztráliában, mielőtt kiutasították

Kamu teszteredmény is állhat Djokovic felmentésének hátterében

Kompenzációt vár a Tennis Australiától Renata Voracova, aki az év első Grand Slam-tornájára érkezett az országba, de aztán visszavonták a vízumát és hazaküldték. A 38 éves cseh páros játékos Novak Djokovichoz hasonlóan különengedélyt kapott az Australian Openen való induláshoz.

Őt nem tartóztatták fel a határon, mint a szerb világelsőt, sőt még egy tornán is pályára lépett Melbourne-ben.

A határőrség ügynökei ezt követően keresték fel, hogy újra leellenőrizzék, mi alapján kapott orvosi mentességet, mondta el a BBC-nek. Majd végül az a döntés született, hogy visszavonják a vízumát és hazaküldték.

Nem lesz kincsi a kompenzációs kérelmem. Csak a repülőjegy 60 ezer korona (2460 euró) volt, és jött velem az edzőm is. És akkor még ott van a szálloda, a felkészülésem, a várható pénzdíj kiesése. Remélem, hogy a Tennis Australia beleáll ebbe és nem kell jogi útra terelni a dolgot

– ezt már a cseh Deníknek mondta, hozzátéve, hogy most egy kis időre nem tud a tenisszel foglalkozni a történtek után.

Arról is beszélt, örül annak, hogy Novak Djokovic végül nyert a bíróságon, de amiatt csalódott, hogy neki ezt senki nem vetette fel, így nem is próbálkozott. Djokovic napokig volt idegenrendészeti őrizetben, de aztán beléphetett az országba, már edzett is az Australian Open előtt, de még mindig kérdéses, indulhat-e a tornán.

A női versenyeket szervező WTA közleményben állt Voracova mellett.