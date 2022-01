A bohóckodásairól ismerjük, de erre a statisztikára a legnagyobb klasszisok is büszkék lennének

Gael Monfils szombaton 7-5, 6-0-ra legyőzte Thanasi Kokkinakist, ezzel bejutott az Adelaide-ben zajló keménypályás tenisztorna döntőjébe, ahol majd Karen Hacsanov lesz az ellenfele. Nem történt meglepetés, mondhatni, ugyanis a francia az első, az orosz pedig a második kiemelt.

Ugyanakkor Monfils kapcsán meg kell jegyezni, hogy folytatódott a nagy sorozata: az idei az egymást követő a 18. olyan év, amikor legalább egy döntőbe eljut az ATP Touron.

WHAT. A. RUN.🔥

By making it to the #AdelaideTennis final @Gael_Monfils starts 2022 by making it the 18th season in a row with at least 1 ATP final 🙌pic.twitter.com/3TCljGb8pm

— ATP Tour (@atptour) January 8, 2022