„A világ legjobb klubjába igazol” – új kapusa lehet a győri kézilabdacsapatnak

A Győri Audi ETO KC-be igazol majd Sandra Toft, a dán kézilabda-válogatott kapusa, írja a TV2.no.

A norvég televízió honlapja a sportági szakértőjére, Peter Bruun Jörgensenre hivatkozva írta meg hétfőn, hogy a győri kézilabdacsapat nyáron kivásárolja a világbajnokság álomcsapatának kapusát.

Sandra pályafutása csúcsán van, világbajnoki bronzérmet nyert a válogatottal, a torna All Star-csapatába is bekerült, most pedig a világ legjobb klubjába igazol. Nagy hír ez a dán kézilabdának is, Győrbe csak a világ legjobbjai kerülhetnek