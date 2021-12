Darts-vb: van Barneveldet újabb csapás érte

Csütörtök este a darts-világbajnokság második fordulóbjában kiesett Raymond van Barneveld, miután 3-1-re kikapott a 2018-ban győztes Rob Crosstól. Az emlékezetes mérkőzés után az ötszörös világbajnokot újabb csapás érte: pár órával később pozitív covid-tesztet produkált. A holland sportoló minderről saját maga twittelt.

PT1

Dear fans,

Unfortunately I have to announce that I tested positive on COVID19.

During the match I didn’t have any symptoms, but afterwards I started to realise that I was developing a shortness of breath and fever. pic.twitter.com/QfFa140tEP

— Raymond van Barneveld (@Raybar180) December 24, 2021