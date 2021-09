Az első meccsen búcsúztak a magyarok a dartscsapatvébén

A magyar páros az első meccsen búcsúzott a németországi darts-csapatvilágbajnokságon, miután 5-3-ra kikapott litván ellenfelétől.

Jól kezdte a meccset a magyar csapat, hiszen Végső János és Kovács Patrik besöpörte az első leget. A litvánok 2-1-re fordítottak majd Kovács 135-ről szállt ki, és ezzel egyenlített.

What a dart that is from Patrik Kovács!

This match is all square at 2-2 as Kovács fires in a massive 135 finish on the bull and we’re back on throw! pic.twitter.com/IjH1vGkPUh

— PDC Darts (@OfficialPDC) September 9, 2021