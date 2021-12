Micsoda úszóverseny: Rasovszky nyert, de második lett, Olasz pályát tévesztett

Bár elsőként ért célba, mégis csak második lett Rasovszky Kristóf a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának eliati állomásán.

A magyar szövetség beszámolója szerint az olimpiai ezüstérmes sportoló hatalmas párbajt vívott az összetettben vezető francia Marc-Antoine Olivierrel, és a végén előbb ért a panelhez, ám annak szabályszerű megütését kissé ellentmondásosan bírálták el, és végül a franciát hozták ki győztesnek.

A Vörös-tengerben rendezett versenyen Rasovszky féltávig csendben vadászott az élboly mögött, aztán a harmadik 2,5 km-es körben az előző két Vk-versenyt megnyerő francia Olivierrel megrántották kicsit a mezőnyt, hogy aztán a hajrát egymás között rendezzék le.

Egyértelműen a magyar úszó ért előrébb a szokásosnál kissé magasabbra rakott panelhez, bár nem érte el szabályosan, a berendezés ettől még rögzítette, hogy 1.1 másodperccel előbb haladt át –ugyanakkor a szabályokban rögzített klasszikus panel-megütés csak már visszanyúlva, a másik kezükkel történt meg. Már ha így és ez történt.

A nagy videózás alapján az látszik, hogy én érek oda előbb, de nem érem el a panelt, aztán a visszanyúlásnál én ütöm meg előbb, viszont a bírók végül úgy látták, hogy Olivier elsőre mégiscsak megérintette valahogy, így őt hozták ki elsőnek

– idézte fel a történteket az olimpiai ezüstérmes.

„Kicsit bosszant, hiszen egy darabig én szerepeltem az első helyen a végeredményben, de annyira azért nem kesergek. Inkább örülök annak, hogy egész évben sikerül tartani a jó formát, hiszen még akkor sem ment rosszul az úszás, amikor Tokió után kevesebbet dolgoztunk, meg pihentem is egy kicsit, aztán már a rövid pályás ob-n is látszott, hogy jövök fel, most pedig egyértelmű, hogy minden rendben van.”

A másik magyar résztvevő, a junior Európa-bajnoki címvédő Betlehem Dávid szintén remekül helytállt, féltávnál még az élen is megfordult – végül a hatodik helyen végzett.

A nőknél Olasz Anna gyakorlatilag behozhatatlan előnnyel vezetett a harmadik körben, csaknem 50 méterrel lépett meg a többiektől,

ám aztán a kora reggel erősen a szemébe tűző naptól elvakítva pályát tévesztett.

Hogy ne zárják ki, vissza kellett fordulnia, és ezzel nem csupán az előnye tűnt el, de az élboly végére tudott csak visszaállni, így végül 6. lett. Az összetettben ennek ellenére van esélye egy jobb pozíció elérésére – jelenleg negyedik –, miután nyerni tudott Ohridban.

„Én a 10.5 kilométeres versenyben vettem részt, mert szeretek úszni, nincs mese… Kicsit elmentem kirándulni, tíz éve úszom nyílt vízen, még sohasem tévesztettem bóját, ideje volt ezt is kipróbálni. Mindig a hibáiból tanul az ember, szokták mondani, hát én majd Abu-Dhabiban igyekszem megmutatni, hogy sikerült” – értékelt az idén Eb-ezüstöt és olimpiai 4. helyet szerző szegedi kiválóság.