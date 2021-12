Holtan találták otthonában az NFL-bajnokot

33 éves korában meghalt Demaryius Thomas. A korábbi kiváló elkapót holtan találták otthonában, írja az ESPN, amely a rendőrségi jelentésre hivatkozva hozzátette, hogy egészségügyi probléma okozhatta a halálát.

Thomast a 2010-es drafton, az első kör 22. helyén választotta ki a Denver Broncos, amelyet aztán nyolc éven át erősített, 2016-ban pedig Super Bowlt nyert a csapattal. Megfordult még a Houston Texans, a New England Patriots és a New York Jets csapatainál is. 2019 óta nem játszott, idén nyáron jelentette be a visszavonulását.

Számos klubrekordja van a Broncosnál, amely úgy emlékezett meg róla, mint a franchise történetének valaha volt egyik legjobb játékosa.

Áldás volt az alázata és a pozitív hozzáállása, mindannyiunknak hiányozni fog

– írta a Twitteren Tom Brady.