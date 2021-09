Tokió után derült ki olimpiai bajnokunk betegsége, hosszú pihenő vár rá

A női kajaknégyessel Tokióban aranyérmes Bodonyi Dóra a Telexnek adott interjút a pályafutásáról, az olimpiai bajnoki címig vezető útról, és a közös munkáról edző-férjével, Hadvina Gergellyel. A cikk végén kiderül, hogy a játékok után mononukleózist diagnosztizáltak nála, ami miatt féléves kihagyás vár rá, ezért sem vesz részt a héten zajló világbajnokságon.

A 27 éves Bodonyi a Telexnek azt mondta, hogy már az olimpián is érzett egy csomót a nyakánál, de nem foglalkozott vele, azt hitte a stressztől van. Már itthon aztán fáradtságra panaszkodott, majd magas láza lett, és amikor az egész arca fájni kezdett, akkor fordult orvoshoz.

Az első orvos azt mondta, arcüreggyulladás, aztán teszteltek Covidra, negatív lett. Ultrahangon is jártam, mert idegesítő volt, hogy nem érzem jól magam. Aztán máshol is csomók jelentek meg, na, az már egyenesen aggasztott, különösen, amikor már szabad szemmel is látni lehetett az egyiket. Aztán egy újabb orvos azt mondta, szerinte mononukleózis, és igaza lett