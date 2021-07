Majdnem egy évvel az életveszélyes sérülésekkel végződő bukása után ismét szakaszt nyert a holland bringás

Alig egy évvel súlyos bukását követően ismét győzelmet ünnepelhetett az országúti kerékpáros Fabio Jakobsen.

A 24 esztendős holland sprinter szerdán a vallon körverseny második szakaszának mezőnyhajrájában bizonyult a leggyorsabbnak.

JOY FOR THE CYCLING FANS, GLOBALLY! 😍 @FabioJakobsen wins stage 2 of @tourdewallonie on the Zolder circuit , his first victory since the horrible, life-threatening crash in Katowice. Amazing comeback, congrats to Fabio & all the people who helped him! 👏pic.twitter.com/jd2Ajiem80

— Mihai Simion (@faustocoppi60) July 21, 2021