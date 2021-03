Fucsovics Márton bejutott a negyeddöntőbe az 1,9 millió dollár (650 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztornán. A világranglista 44. helyezettje szerdán a tizenegyedik helyen kiemelt, szerb Dusan Lajovicot győzte le három szettben.

A magyar játékos az első szettben 1:1-nél bréklabdákat hárított, de 30 éves ellenfelének ez már nem sikerült 2:1-nél. Fucsovicsnak a brékelőny még nagyobb lendületet adott, 150 kilométer/órával ütötte a nyerőket, belgrádi riválisa pedig továbbra sem tudott mit kezdeni a fonákjára érkező bivalyerős tenyeresekkel. Ismét elbukta az adogatását, Fucsovics pedig egy ásszal lezárta a 26 perces szettet, írja tudósításában az MTI.

A folytatásban Lajovic 2:0-ra meglépett, ám a magyar játékos rögtön visszabrékelt, majd fej fej mellett haladtak a felek. Az ellenfél magyar szempontból a legrosszabbkor brékelt, amikor Fucsovics a játszmában maradásért szervált, így 70 perc elteltével következhetett a döntő szett. Ebben 2:2-nél jött az újabb Fucsovics-brék, a továbbra is higgadtan és magabiztosan ütő, 29 éves játékos hamarosan 4:2-re vezetett. Lajovic hibázgatott közben, majd a magyar Davis Kupa-válogatott vezére 5:4-nél könnyedén kiszerválta a mérkőzést, amely 1 óra 48 percig tartott.

The confidence continues to grow…

Marton Fucsovics’ strong start to 2021 continues, defeating Dusan Lajovic 6-1 4-6 6-4 to make the #DDFTennis last 8 for the second time in his career 👏 pic.twitter.com/SF8gTTlrhE

— Tennis TV (@TennisTV) March 17, 2021