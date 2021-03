Liu Shaoang: Úgy ébredtem, ahogyan az emberek egy háromnapos fesztivál után érzik magukat

Liu Shaoang két arany- és két ezüstéremmel Magyarország első összetett világbajnoki címét szerezte meg, míg Liu Shaolin egy arany- és két ezüstéremmel térhetett haza a a rövidpályás-gyorskorcsolyázók vébéjéről.

Mindez még nagyobb bravút, ha hozzátesszük, Liu Shaoang szombaton nyerte élete első vb-aranyát. Az összetett világbajnoki címért azonban vasárnap is csúcsteljesítményre volt szükség.

„Tudtam, hamar fel kellett dolgoznom azt, hogy megszereztem pályafutásom első világbajnoki címét. Ez sikerült is. Mentálisan arra is készültem, hogy akár az összetett érem is sikerülhet, mivel az első nap után az összetett versenyben fej-fej mellett álltunk a kanadai Charles Hamelinnel. Ezt is megtettem, csakhogy borzasztóan aludtam, így reggel

úgy ébredtem, ahogyan az emberek egy háromnapos fesztivál után érzik magukat. A vasárnap folyamán több olyan pillanat is volt, amikor tényleg azt hittem, elájulok. Végig fáradtnak éreztem magam, de úgy voltam vele, ha beledöglök, ezt akkor is meg kell csinálnom

– mondta a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségnek 2021 világbajnoka.

Liu Shaolin Sándornak egészen más szombati élménye volt, mivel 500 méteren a selejtezőben elesett, 1500 méteren pedig éppen lecsúszott a dobogóról, ezért másnap kettőzött erővel készült a futamokra. Ő így foglalta össze a vb utolsó napját:

„Vasárnap reggel megfogadtam, hogy a pokolból a mennybe jutok. Jól futottam szombaton is, csak nem volt szerencsém. Elfáradtam a második nap után, mégis, azt gondolom, leginkább mentálisan kellett összekapnom magam vasárnapra, és persze

az is ott járt a fejemben, hogy bár a kanadai Charles Hamelin tizennégyszeres világbajnok, de már harminchat éves – nehogy már megverjen!

Két táv után vezette az összetettet, végül hatodik lett: ő a mennyből jutott a pokolba. A háromezer méteres szuperdöntőt elszámoltuk, de a végén sem azért aggódtam, hogy nem enyém az összetett arany, csak megijedtem egy kicsit, hogy nem a miénk az első két hely. Mindegy volt, melyikünk nyer.”

A 3000 méteres szuperdöntőben Liu Shaolin Sándort valószínűleg megzavarta a Lepape-nak szóló csengetés, így ő egy körrel a vége előtt teljesen kiengedett, emiatt de Laat mögött harmadikként ért célba, pedig a futamon belüli második hellyel övé lett volna az összetett világbajnoki cím. Ehelyett öccse lett az összetett világbajnok, Liu Shaolin Sándor pedig ezer méteren lett aranyérmes, így a második helyen a végső rangsorban. A magyar testvérpár mögött az orosz Szemjon Jelisztratov végzett harmadikként összetettben.