Pórul járt az elmaradt BL-meccse miatt a Szeged, az ellenfél kapta a pontokat

Koronavírusos eset miatt elmaradt a MOL-Pick Szeged és a német Flensburg-Handewitt vasárnap délutánra tervezett mérkőzése a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében.

A magyar klub honlapjának beszámolója szerint a stáb egyik tagjának lett pozitív a koronavírustesztje. Bár a csapat és a stáb minden más tagjának tesztje negatív, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) azonnal törölte a meccset.

Vasárnap arról is döntés született, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a vétlen fél kapta a két pontot, vagyis jelen esetben a Flensburg győzött 10-0-s gólkülönbséggel.

A Szegednek ez nagy érvágás lehet, mert legjobb esetben is negyedik lehet csak az együttes a csoportjában, ráadásul egy PSG elleni vereséggel egészen a hatodik helyig eshet vissza.

