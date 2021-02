Ijesztően nézett ki, ahogy a bokszoló összecsuklott a kiütés után

Valami rendkívülinek kell történnie ahhoz, hogy egy dél-afrikai váltósúlyú mérkőzés nemzetközi figyelmet kapjon, Wasim Chellam kiütéses győzelme pedig pont ilyen. Az ökölvívónak ez még csak az első profi meccse volt, egy elhajlás után pedig brutálisan eltalálta a kongói ellenfelét a harmadik menetben.

Kifejezetten ijesztő látványt nyújtott, ahogy Yann Lenvo összecsuklott a kiütés után.

Már az is megvan, hogy Chellam legközelebb március 12-én lép ringbe, elnézve a bemutatkozását, nem sok jóra számíthat leendő ellenfele, Mvuzo Kotobe, akinek a boxrec.com szerint eddig hét profi mérkőzése volt, csak kettőt nyert meg öt vereség mellett.

Viewer Discretion Advised 👀

Wasim Chellan produced a KO of the year contender on his debut 💥

He makes his next appearance on our first ever event. You won’t want to miss this one ❗

