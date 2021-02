Ibra megüzente LeBronnak, hogy ne politizáljon annyit

Egyre inkább téma, hogy egy sportoló foglalhat-e állást közéleti, politikai kérdésben. Nem kell messzire menni, a héten Gulácsi Péter állt ki a szivárványcsaládok mellett és hívta fel a figyelmet az elfogadásra, de eléggé megosztotta a magyar közvéleményt, hogy állást foglalt egy ilyen érzékeny kérdésben.

Kapcsolódó Fehérek közt egy Gulácsi Gulácsi Péter lett a NER-éra első olyan élsportolója, aki többre értékelte a saját morális integritását, mint a közéleti-politikai semlegességgel megvásárolható népszerűség illúzióját. Vélemény.

Az Egyesült Államokban ez jóval megszokottabb, és az egyik legaktívabb minden idők egyik legjobb kosárlabdázója, LeBron James, aki majdhogynem minden nap megszólal valamely közéleti kérdésben. A korábbi elnököt, Donald Trumpot is élesen kritizálta többször is, meg is kapta már egy emlékezetes műsorvezetői beszólásban, hogy „pofa be, és cselezz”.

A négyszeres NBA-bajnok most a sportvilágon belülről kapott kritikát. Nem is akárkitől, hanem Zlatan Ibrahimovictól.

Zseniális, amit csinál, de nem szeretem, ha valaki kiemelt helyzetbe kerül és nekiáll politizálni. Csináld, amihez a legjobban értesz.

Nekem ez a labdarúgás, így focizom. Ha politikus lennék, politizálnék. Ez az egyik legnagyobb hiba, amit híres emberek elkövetnek. Inkább maradj ki belőle, mert nem áll jól” – nyilatkozta a Discovery+-nak Ibrahimovic.

A Ziccer legfrissebb adásában épp az volt a téma: miért megosztó, ha egy sportoló nyíltan felvállalja a véleményét? Az adás itt érhető el: