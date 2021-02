Oszakát nem lehet legyőzni, ha GS-döntőt játszik

A japán Oszaka Naomi nyerte az év első Grand Slam-tornáját, az Australian Opent, miután két szettben győzött az amerikai Jennifer Brady ellen.

A harmadik helyen kiemelt Oszakának ez pályafutása negyedik GS-trófeája, korábban a US Opent kétszer (2018, 2020), az Australian Opent egyszer (2019) nyerte meg, és elmondhatja magáról, hogy eddig mindig győzött, ha a négy nagy torna valamelyikén bejutott a fináléba.

A huszonkettedik kiemelt Brady először szerepelhetett Grand Slam-döntőben, de nem tudott mit kezdeni a remekül játszó Oszakával.

A kettejük párharcában 2-1-re vezető Oszaka a melbourne-i döntőben – amelyre a koronavírus-járvány miatt csak 7500 nézőt engedtek be – 3:1-re elhúzott, de a 25 éves amerikai felzárkózott. A következő bréklabda már egyben szettlabda is volt a világranglistán harmadik Oszaka számára, aki 45 perc elteltével játszmaelőnybe került.

A folytatásban az ázsiai játékos 4:0-ra meglépett, a WTA-rangsorban 24. Brady pedig egyre többet rontott, és 3:5-ről már nem tudott visszakapaszkodni. A találkozó 1 óra 17 percig tartott.

Oszaka, aki 20 mérkőzés óta veretlen, igazi elittársasághoz csatlakozott, rajta kívül az alábbi klasszisok rendelkeznek még a mostani mezőnyből legalább négy GS-trófeával:

Naomi Osaka joins truly elite company by winning her fourth Slam title, beating Brady 6-4, 6-3 for her second #AusOpen title.

Active players with four or more Slam singles titles:

Serena Williams

Roger Federer

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Venus Williams

Kim Clijsters

Naomi Osaka

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 20, 2021