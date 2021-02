A 12 éve meggyilkolt Marian Cozma szülei még egy fillért sem kaptak a 200 milliós kártérítésből

A Csapat indulás előtt néma főhajtással emlékezett meg a ma 12 éve elhunyt Marian Cozmáról.

Before the departure to Barcelona the Team remembered Marian Cozma, who passed away 12 years ago.

#RedUnited

Közzétette: Telekom Veszprém Handball Team – 2021. február 8., hétfő