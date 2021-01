Mankóval ment haza első kiütéses veresége után Conor McGregor

Dustin Poirier vasárnap hajnalban a UFC gálájának főmeccsén olyan ökölesőt zúdított Conor McGregorra, hogy az ír padlót fogott és TKO-veszített. Ez volt életében az első olyan MMA-meccs, ahol kiütéssel veszített.

Az összecsapáson Poirier taktikájának fontos részévé vált, hogy folyamadotsan ellenfele vádliját rúgta, amivel meggyengült McGregor lábmunkája, ami egyik legerősebb fegyvere. A gyengítés viszont túl jól sikerült, a meccs után ugyanis jobb lábán mankóval tudott csak közlekedni az ír.

Conor McGregor left the locker room with a single crutch after #UFC257 pic.twitter.com/pbOiKhm52f

— ESPN MMA (@espnmma) January 24, 2021