Évekig kínozták a német válogatott tornászokat

Már nem csupán a svájci tornasportban forr a levegő, most Németországban robbant hasonló bomba, miután a Spiegelben hat tornász súlyos állításokat fogalmazott meg egy szövetségi edző, Gabriele Frehse ellen.

A világbajnok Pauline Schäfer szerint edzője évek óta zaklatta, de a helyzet akkor fordult különösen rosszra, amikor úgy döntött, nem akar tovább kis tornászrobot lenni.

A 23 éves sportoló öt másik társával együtt a Der Spiegel című hetilapban fájdalomküszöbön túli edzésről, mentális megaláztatásról, és étrendkényszerről beszélt. Állítja, hogy még kiskorúként is pszichológiai erőszaknak voltak kitéve az edzések során, nem megfelelő módszereket alkalmaztak velük és orvosi rendelkezés nélkül vényköteles gyógyszereket adtak nekik.

Tornászként sokat lehet tűrni, a mindennapi megalázás egy bizonyos ponton nyomot hagy

– nyilatkozta.

Schäfer arról számolt be, hogy évekig kínozták, az edzések túllépték a fizikai és szellemi ellenálló képességének határait.

A leggyakrabban nem mertük megmondani, hogy valami fáj, mert akkor azt mondták volna, kapjuk össze magunkat, mások is kitartanak.

Már az öngyilkosság is felmerült

Hasonlóról számolt be Helene Schäfer is, aki 2013-ban követte nővérét Chemnitzbe, de csípőfájdalmai miatt egy időben nem tudott edzeni. Elmondása szerint ekkor Frehse közölte vele, hogy szedjen vényköteles opioidot fájdalomcsillapításra. De Pauline Schäfer arról is mesélt, hogy edzője tanácsára többhetes ibuprofenkúrát is tartott. A nővérek nem mondták el a szüleiknek a gyógyszeres kezelést, attól tartva, hogy akkor örökre elbúcsúzhatnak a versenysporttól.

A hangsúly nyilvánvalóan az a kétségbeesett vágy volt, hogy az edző kedvében járjanak. Ennek során Pauline Schäfer egy hétig csak citromos vizet ivott, hogy úrrá legyen állítólagos súlyproblémáin.

Időnként olyan rosszul éreztem magam, hogy néha azt gondoltam, hogy könnyebb lenne, ha nem élnék tovább

– idézte a lap Lisa-Katharina Hillt, aki bulimiával küzdött, ami naponta gyakran kétszer is hányásra kényszerítette.

Ha ez még nem lett volna elég, Frehse besúgóként használta őket. „Például el kell mondanom neki, hogy mit eszik egy másik lány, és hogy van-e csokoládéja” – mondta Isabelle Marquard, aki sok éven át edzett Chemnitzben.

Pauline Schäfer szerint a pszichológiai terrorból a testsúlyra tett megjegyzések sem maradhattak ki, a nyomás akkora volt, hogy a bentlakásos iskolában három lány önmagában is kárt tett.

Rágalmazásról beszél a megvádolt edző

Maga Frehse meglepődött a vádakon, szomorúságának adott hangot, az elhangzottakat alaptalannak és rágalmazásnak minősítette. Azt mondta, a lehető leghamarabb ügyvédje útján kíván elégtételt venni.

A Német Torna Szövetség (DTB) közleményt adott ki, amelyben azt írta, elítéli az erőszak minden formáját és elhatárolódik minden, a Spiegelben leírt edzésmódszertől. „Amennyiben az állítások beigazolódnának, az semmiképpen sem felel meg a DTB értékeinek” – olvasható.