Marin Cilic egy nála 358 hellyel gyengébben rangsorolt teniszezőtől kapott ki

A nyolcadik helyen kiemelt Marin Cilic a szófiai keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában kiesett, miután óriási meglepetésre két szettben simán győzött Jonas Forejtektől.

A cseh teniszező 399. helyen áll az ATP világranglistáján és szabadkártyával induló 19 éves játékosként finoman szólva sem ő volt az esélyes a rangsor 41. helyén álló horvát Cilic ellen. Forejteket ez azonban nem zavarta meg és mindössze öt gémet engedve ütötte le a pályáról ellenfelét.

That’s one way to kick off your ATP career…

2019 junior US Open champion Jonas Forejtek claims an emphatic 6-3 6-2 win over 2014 US Open champion Cilic for his tour-level debut 🙌#SofiaOpen pic.twitter.com/lvoUDvcKqU

— Tennis TV (@TennisTV) November 9, 2020