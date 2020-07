Négy évre eltiltották a maratoni futás egykori világcsúcstartóját

A doppingellenőrzési szabályok megsértéséért négyéves eltiltást kapott Wilson Kipsang, a maratoni futás korábbi világcsúcstartója.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) doppingügyekkel foglalkozó szervezete (AIU) pénteken közölte, hogy a 38 éves kenyai futó 2018 áprilisa és 2019 májusa között négy alkalommal nem felelt meg a holléti nyilvántartás követelményeinek. A 12 hónapon belüli három ilyen vétségért automatikus eltiltás jár, ezért ezt nem úszhatta meg Kipsang, ráadásul az is kiderült, hogy korábban megpróbálta átverni a szervezetet:

2019. május 17-én történt, amikor Kipsang a doppingtesztet egy közlekedési balesetre hivatkozva mulasztotta el, erről később egy fotót is mellékelt. Azonban kiderült, hogy a felvétel egy 2019. augusztus 19-i balesetről készült.

Kipsangot egyébként idén áprilisban le is tartóztatták a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási tilalom megsértéséért, a kenyai rendőrség szerint a 2012-es, londoni olimpia bronzérmese egy bárban italozott 19 társával Itenben, ahol az atléták szoktak magaslati edzőtábort tartani.

Kipsang pályafutása során megnyerte a New York, a London és a Berlin Marathont is, a világrekordot 2013-ban a német fővárosban állította fel, majd egy évvel később honfitársa, Dennis Kimetto ugyanott meg is döntötte. Az AIU bejelentése szerint a négyéves eltiltás idén január 10-től érvényes

Kiemelt kép: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images