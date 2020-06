A tízezer méter világbajnoka üzent a magyar futóknak

A koronavírus miatti korlátozások értelmében – ahogy a legtöbb tömegrendezvényt – az NN Ultrabalatont is új időpontra, május közepe helyett az október 2-4-i hétvégére halasztották a szervezők. Azonban hiába a majd fél éves csúszás, a futás, az ultrafutás szerelmesei, de a szervezők sem tétlenkednek az őszi startig.

Az eredeti időpontban Szőnyi Ferenc gondolta úgy, nincs mese, menni kell. A Racemachine néven ismert ultratriatlonista világbajnok ezért májusi 16-án szombat reggel nekifeszült és Dobi Zsigmond kerékpáros kísérő segítségével a Balathlon néven elhíresült – Keszthely, Várvölgy, Tapolca, Zánka, Dörgicse, Balatonfüred, és innen már a balatoni kerékpárútvonalat követve vissza Keszthelyig – 208 kilométeres kört futotta le 29 óra 30 perc alatt.

Az Ultrabalaton szervezői elindították a Privát Ultrabalatont is, amely azoknak kínál rajtlehetőséget, akik szintén egyénileg éreznek kellő erőt ahhoz, hogy futva megkerüljék a Balatont.

A 221 kilométeres kört többek mellett teljesítette már a 12 és a 24 órás futópados futás világcsúcstartója, Csécsei Zoltán ultrafutó, a mostani hét végén pedig a tavalyi NN Ultrabalaton és a Spartathlon férfi győztese, Bódis Tamás áll rajthoz.

Az év végéig már be is teltek privát futásokra meghirdetett időpontok, ami nem meglepő, hiszen az Ultrabalaton az évek alatt óriási népszerűségre tett szert – kiadónk, a Central Médiacsoport is évek óta indít csapatot a csapatversenyen.

A mára önálló fogalommá vált verseny 2007-es nyitányán még csupán kétszázan vágtak neki a 221 kilométernek. Négy évvel ezelőtt 54 nap, 2017-ben 54 óra, 2018-ban 37 perc, tavaly 22 perc alatt fogytak el a helyek, míg idén nyolcszáz csapat már csak a szerencsében bízhatott, miután hat perc alatt teltházas lett az NN Ultrabalaton nevezési jegyzéke, így számukra csak a várólistán maradt hely.

Közép-Európa leghosszabb és talán leghangulatosabb futóversenyének jövője továbbra is biztosított: az NN Biztosító nemrég újabb három évre kötelezte el magát az esemény főtámogatójaként.

Joshua Cheptegei – aki 2019-ben Dohában 10 ezer méteren nyert világbajnoki aranyat, majd idén februárban közel fél perccel futott jobbat az öt kilométeres utcai futás világrekordjánál – ennek apropóján üzent a hazai futótársadalomnak.

A 23 éves ugandai atléta, az NN Running Team egyik szupersztárja, úgy fogalmazott, örül, hogy Magyarországon is egyre többen választják a futást, mint szabadidő-tevékenységet, ahogy az is boldogsággal tölti el, hogy ő jelenthette be a szerződéshosszabbítást.