A Djokovic tornáján induló klasszis: Mérhetetlenül sajnálom, túl optimisták voltunk

Az Instagramon írt a szurkolóinak Dominic Thiem az Adria Touron történtek miatt. A világranglistán harmadik osztrák is részt vett a Novak Djokovic által szervezett tornán, amin Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric és Viktor Troicki is megfertőződött a koronavírussal, elsősorban amiatt, mert felelőtlenül viselkedtek. A versenyt azóta le is fújták.

Thiem, aki csak az első állomáson, Belgrádban volt ott (meg is nyerte), nem kapta el a vírust, azt írta, az elmúlt tíz napban ötször tesztelték, és mindegyik eredmény negatív lett. A többiekről érkező hírek viszont sokkolták.

Hetek óta nézők nélkül teniszeztünk, szóval több, mint boldogok voltunk, hogy nézők is jöhettek. Bíztunk a szerb kormány koronaszabályaiban, de túl optimisták voltunk. A viselkedésünk hiba volt, túl euforikusak voltunk. Mérhetetlenül sajnálom

– írta Thiem, aki mihamarabbi gyógyulást kíván versenyzőtársainak.

Kiemelt kép: Andrej ISAKOVIC / AFP