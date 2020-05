Pénteken, 58 éves korában meghalt Vincze Attila, a Dabasi Kézilabda Klub alapítója, játékosa, emblematikus embere, olvasható a csapat hivatalos honlapján.

„Már játékos korában is a klub meghatározó tagja volt, és sportolói pályafutása utána is minden nap azon dolgozott, hogy szeretett klubja egyszer a csúcsra érjen. Az Ő több évtizedes munkájának is a gyümölcse, hogy a Csapat az első osztályig jutott, amiben neki felbecsülhetetlen érdemei voltak” – emlékezik a dabashandball.hu.

A klub saját halottjának tekinti Vincze Attilát.