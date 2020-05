Babos Tímea sérülés miatt nem vállal egyest a Budapest Kupán

Babos Tímea kisebb sérülés miatt nem vállalta az egyéni mérkőzést Bondár Anna ellen, a helyére Drahota-Szabó Dorka, az idei fedettpályás magyar bajnok ugrott be.

A vállam nem százszázalékos, ezért nem merem megkockáztatni, hogy egyéniben játsszak. Viszont mindenképp itt szerettem volna lenni, ez egy utolsó pillanatos döntés. A vegyes párosban ott leszek, de sajnos az egyénit nem tudom vállalni

– mondta az M4 Sportnak

Drahota-Szabó nem is vallott szégyent, 4:2, 4:2-re hozta a meccset és mivel csapattársa, Nagy Péter korábban legyőzte Szerhij Sztahovszkijt, ezzel a csapat győzelme is biztossá vált. A párosra így tét nélkül került sor, itt már játszott Babos, de az életében először párosban pályára lépő Naggyal 4:2, 4:3-ra kikapott. Babosék hármasa délután a Fucsovics Márton, Stollár Fanny kettőssel is meccselni fog.

A zárt kapuk mögött sorra kerülő csapatversenyen hat-hat női és férfi teniszező lép pályára, két egyes mellett vegyes párosban csapnak össze a felek. A 12 fős mezőnyben ott van a junior US Open-bajnok Gálfi Dalma, a junior páros Australian Open-bajnok Nagy Adrienn, a világranglista 31. helyén is megfordult Fucsovics Márton, a jelenleg 76-odikként őt is megelőző Balázs Attila és a junior Australian Open-bajnok Piros Zsombor is.