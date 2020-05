Megtalálták az eltűnt pankrátor holttestét

Szerda reggel megtalálták Shad Gaspard holttestét, közölte a Los Angeles-i rendőrség.

A sztárpankrátor az újranyitott kaliforniai strandra, Venice Beach-re ment úszni, de ezután nyomtalanul eltűnt. Gaspard családja intézett felhívást, hogy segítsenek felkutatni és ezzel egyben összevágott a CNN Angeles megye hatóságától kapott tájékoztatása, miszerint a vízben elmerült egy férfi, aki így a mély víz felé sodródott vasárnap. Szerda hajnalban végül megtalálták egy férfi holttestét, akit később azonosítottak. Shad Gaspard volt az.

UPDATE: officials confirm description of pro wrestler Shad Gaspard matches that of the body discovered after washing up on shore in Venice Beach. @FOXLA @GDLA @LACoLifeguards 💔 pic.twitter.com/1EGKkglcNf

— Mario Ramirez (@MarioFOXLA) May 20, 2020