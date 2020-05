Brutális, 20 másodperces KO-val tért vissza a ketrecharc

A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezték a UFC legutóbbi gáláját a floridai Jacksonville-ben. A pandémia ezt az eseményt is érintette, Ronaldo Souza és Uriah Hall összecsapását ki kellett venni a programból, az előbbi koronavírustesztje ugyanis pozitív lett.

Az eseményt ettől viszont nem fújták le, így két hónap után ez volt az első UFC-gála. Aminek a főmeccse nem csak az ideiglenes könnyűsúlyú övről döntött, hanem arról is, ki bunyózhat majd legközelebb Habib Nurmagomedovval.

És ez az ember Justin Gaethje lesz.

Pedig Tony Ferguson kezdett aktívabban, a második menet után úgy tűnt, nyeregben érezheti magát, de Gaethje a harmadik menettől kezdett felülkerekedni ellenfelén, majd az ötödik felvonásban bevitt egy balost, ami után riválisa erősen imbolyogni kezdett, majd a mérkőzésvezető pillanatokkal később közbelépett, így Justin Gaethje nyert. Ferguson 2012 óta először kapott ki.

Gaethje def. Tony Ferguson, TKO (Punches), 3:39 R5

Ferguson v Gaethje was a sick fight.

Impeccable performance by Justin Gaethje but Tony took it beyond what is normal to take.

Tony’s 12-game winning streak ended, Gaethje now takes 4 in a row.#UFC249pic.twitter.com/nyCVK82uaP

— Jose Andrade (@JoseAndrade5818) May 10, 2020