Fenekestül forgatnák fel a pinyót, megszűnhet a vébé

A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) az egyéni világbajnokságok megszüntetésén és egy új versenysorozat létrehozásán gondolkodik. Az MTI cikke szerint Steve Dainton, az ITTF ügyvezetője arról beszélt, hogy a szövetség nemrégiben létrejött részlege, a WTT új sorozatot indítana Grand Smashes (Nagy Lecsapások) néven, amelynek évente három-négy állomása lenne.

Ezek az események ugyanolyan jelentősek lennének, mint az egyéni világbajnokság, vagy még jelentősebbek. Márpedig amennyiben évente három-négy ilyen tornára sor kerül, akkor túlzottan sűrűvé, zavarossá tesszük a versenynaptárt, ha megtartjuk az egyéni vb-t is – magyarázta Dainton.

Ezekkel a Grand Smashes-tornákkal sokkal több emberhez juthatna el a sportág, mint a kétévente egyszer sorra kerülő világbajnoksággal. Egy-egy ilyen viadal tíz napig tartana, a főtáblán a férfiaknál és a nőknél is 64 játékos szerepelne, a pénzdíj pedig elérhetné a hárommillió dollárt is. Az eredmények alapján pedig egyéni világbajnokokat is hirdethetnek.

Az ITTF 2003 óta minden páratlan évben rendezi az egyéni, a páros esztendőkben pedig a csapat-világbajnokságot.

A nemzetközi szövetség a kereskedelmi tevékenységgel és versenyszervezéssel foglalkozó WTT létrehozását márciusban jelentette be, és már akkor nyilvánosságra hozta, hogy a jövő évtől változni fog a versenyrendszer. Dainton szerint a csapat-vb és az olimpia asztalitenisz-versenyeinek lebonyolítása továbbra is az ITTF hatáskörében maradna, hogy a WTT kizárólag az egyéni tornák fejlesztésére összpontosíthasson.

