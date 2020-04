Nem biztos, hogy kivárja az olimpiát a világbajnok magyar atléta

Márton Anita, a magyar atlétika első és egyetlen világbajnoka egyre kevésbé bízik abban, hogy a jövő nyárra elhalasztott olimpiáig ki tud tartani, de még edz és próbálja szinten tartani magát.

Kettő helyett három évig marad vb-címvédő a magyar súlylökő Márton Anita nem örül, hogy elhalasztják a márciusra tervezett fedett pályás atlétikai világbajnokságot, az olimpiai bronzérmes súlylökő így a vb

„Elmúltam 30, nekem a fedett pályás világbajnokság jelentette volna az év nagy kihívását, az annál is nagyobbat pedig a tokiói olimpia, az éremszerzés utolsó lehetőségével. Nem kerültem padlóra, de csalódott vagyok, mert mindig a határozott célok vittek előre és tartották a lelket bennem. Akkor is, amikor a tavalyi sérülésem után a gyógytornán kívül hónapokig szinte semmit se csinálhattam, a pályára és az erősítőterembe visszatérve pedig üldözőversenybe kellett kezdenem, hogy beérhessem a riválisaimat. Ugyanez a tűz most csak pislákol bennem.

Nem vagyok biztos abban, hogy ki tudom várni a jövő évre halasztott olimpiát, versenyek nélkül átvészelni az idei nyarat, majd ősszel belekezdeni egy olyan komoly alapozásba, amire építeni lehet. Úgy tűnik, hogy ez a 16 hónapos menetelés már nem nekem való, egyre erősödik bennem a gyerekvállalás vágya

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak.

A magyar atlétika büszkesége óriási hátrányt ledolgozva ötödik lett a tavalyi dohai világbajnokságon, amelynek szokatlanul késői időpontja neki kedvezett. Annyira azért mégsem, hogy a 2017-ben kivívott második helyét egy újabb éremszerzés követhesse. Legjobb dobásánál 18.86-ot mértek neki, ami egy méterrel és egy centiméterrel volt rosszabb a riói olimpián felállított 19.87 méteres magyar rekordjánál. A döntőbe jutás és a pontot érő hely megszerzése így is bravúrnak számított.

„ A legrosszabb forgatókönyv szerint az is benne van a kalapban, hogy élsportolói pályafutásomra a 2019-es világbajnokság tesz pontot – folytatta Márton.

„Érzem magamon az idő múlását, az edzéseken azt tapasztalom, hogy a nálam fiatalabb dobók jobban bírják a gyűrődést nálam, de örülök annak, hogy ők még hosszabb távra is tervezhetnek. Dolgozunk, olyan keményen, amennyire csak bírunk, közben minden előírást fegyelmezetten betartunk. Edzés előtt kitakarítunk és fertőtlenítünk, a súlyokat folyamatosan letöröljük, nem használjuk egymás után. Gyakori kézmosás, távolságtartás, se puszi, se pacsi, igyekszünk egészségesek maradni. Ez most a legfontosabb dolog” – tette hozzá.

Kiemelt fotó: Foto Olimpik/NurPhoto/AFP