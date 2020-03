Tragikus bukás: meghalt a 29 éves motorversenyző

Meghalt egy női Superbike-os motorversenyző a brazil bajnokságon. A 29 éves Indiana Munoz a futam közben bukott, majd a motorja is ráesett. A súlyos balesetet követően azonnal kórházba szállították, ahol azonban már nem tudták megmenteni az életét.

Racing star Indiana Munoz killed by own bike in horrific accident – Fox Sports https://t.co/HYimoAizdM

— MotoGP & SBK News (@MotoLines) March 18, 2020