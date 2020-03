Boksz: óriási meglepetésre WBO-címmeccset nyert Szili István

Ausztrál idő szerint szombat este a mindössze egyetlen vereséggel rendelkező, így egy ideje okkal a WBO világbajnoki övére kacsintgató Jayde Mitchellt Melbourne-ban, a St. Kilda Town Hallban, pontozással győzte le a magyar bunyós – számolt be a profiboksz.hu.

Mitchell húsz korábbi diadala közül tízet nyert kiütéssel és emellett csak egy vereség csúfította a mérlegét, így sok esélyt nem adtak a helyi lapok a szombathelyi születésű, de egy ideje a svájci Frenkendorfban élő ökölvívónknak. Annak ellenére sem, hogy Szili István mérlege sem csúnya. Huszonhárom győzelmét (13 KO) két vereség csúfította a találkozót megelőzően, igaz mindkét vesztes alkalommal padlóra került és ki is számolták.

37 éves ökölvívónk ilyen előzmények után vonult be a ringbe a WBO szervezet regionális, betöltetlen, úgynevezett „Oriental” nagyközépsúlyú címéért kiírt övéért.

Az összecsapást tíz menetesre tervezték és végig is ment valamennyi. Az első gong után eleinte Mitchell, majd a középső menetek többségében Szili fölényét hozó meccset végül a három bíró közül kettőnél is (96:94 arányban) a magyar ökölvívó nyerte, így megosztott pontozásos győzelemmel csatolhatta a derekára a WBO-övet. Érdekesség, hogy az ausztrál bokszoló előszeretettel vív felhozónak, vagy statisztika javítónak gondolt mérkőzéseket magyarokkal. 2016-ban Farkas Gábort, majd 2017-ben szűk két hónap alatt Oroszlán Rolandot és Zeller Istvánt is KO-val küldte haza. Ezúttal rosszul választott ellenfelet.

Szilinek meglepetés győzelmének köszönhetően 24-2-2-re módosult a mérlege és köszönhetően esélye nyílt arra, hogy felkerüljön a szervezet 15-ös ranglistájára is.