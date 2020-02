A koronavírus miatt kéri a magyar csapat: ne jöjjenek a meccsére

Olaszország északi részén is felütötte a fejét az életveszélyes koronavírus, ez pedig több sporteseményt is befolyásol, az olasz labdarúgó-bajnokságból például három találkozót is elhalasztottak.

A Sopron Basket történetesen a lezárt területekhez közeli Schióba látogat szerdán az Europaliga zárófordulójában, ezért a klub hivatalos honlapján szokatlan dolgot kér: ne menjen ki senki az idegenbeli meccsre.

A közelgő Schio elleni mérkőzés kapcsán, a kialakult vészhelyzet miatt arra kérjük szurkolóinkat, hogy semmilyen körülmények között ne induljanak útnak! Folyamatosan nyomon követjük az észak-olaszországi helyzet alakulását, és felvesszük a kapcsolatot a FIBA illetékeseivel is. Az egyeztetések és a rendelkezésünkre álló információk alapos feltérképezését követően hétfő délután fogunk végleges döntést hozni a mérkőzés kapcsán, de addig is nyomatékosítva kérünk mindenkit, hogy ne utazzon el Olaszországba

– hangsúlyozta Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője a csapat közleményében.

A soproniak hat győzelem mellett hét vereséggel a B csoport utolsó rájátszást érő hatodik helyén állnak, kulcsfontosságú lehet ez a mérkőzés a továbbjutásért.

Kiemelt kép: Andrea Kareth /SEPA.Media /Getty Images