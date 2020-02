A Fradi kéziseinek beletört a bicskája a korábbi csapattársuk remeklésébe

A Siófok 26-24-re legyőzte a Ferencvárost a női NB I-es kézilabdabajnokság rangadóján.

A siófokiak rögtön góllal kezdték a mérkőzést és bár az FTC azért tartani tudta a tempót, összességében inkább mennie kellett az eredmény után. Bíró Blanka kifejezetten jól védett, többek közt ez is kellett hozzá, hogy a Fradi ne maradjon le nagyon, sőt a 22. percben már vezettek is (12-11), amikor Andela Janjusevics piros lapot kapott, miután Kovacsics Anikót arcon csapta.

Miután a szerb kézilabdázó miatt emberhátrányba kerültek a vendégek, kapus nélkül támadva is fordítani tudtak, ezért Elek Gábor időt kért a sorok rendezésére, de ez sem segített, a hétperces gólcsendnek hála 15-12-re ellépett a hazai csapat.

Félidőben 16-14-es siófoki vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok és térfélcsere után is a vendégek kezdtek jobban, de 18-15 után megérkezett a félidőbe a Ferencváros: a 44. percben 21-21 állt már az eredményjelzőn.

Ezután viszont az FTC korábbi kapusa, Szikora Melinda káprázatos teljesítményt nyújtott, nyolc percig nem kapott gólt, a Fradit annyira nyomta a meccs terhe, hogy még Kovacsics is kapu fölé dobott egy hetest. Nem szórták a gólokat a csapatok, ám a támadásokkal küszködő csapatok közül inkább a vendégek jöttek ki jobban.

A hajrára már 25-22-re vezetett a Siófok és az 56. percben kettős emberhátrányba is került, de Szikora előbb egy hetest, majd ziccert is hárított, így kiegészülhetett a vendég együttes az utolsó percekre. Szét is esett fejben a Ferencváros, az őrült rohanásban sok kiváló helyzetet dobtak kapu fölé a kulcsemberek is.

Szikora a második 30 percben úgy védett kilencszer, hogy ebbe a statisztikába már bele sem tartoznak a kaput elkerülő lövések.

Ekkora különbséget már nem bírt el a Fradi, egy szépítő gólra maradt ereje az utolsó másodpercekben, de végül hazai pályán 26-24-re kikapott. A Siófok győzelmével elvette a zöld-fehérektől a második helyet a tabellán jobb gólkülönbségének hála, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet is játszott, mint az FTC.

Végeredmény – Női kézilabda NB I, 18. forduló FTC-Rail Cargo Hungaria–Siófok KC 24–26 (14–16)

Kiemelt kép: fradi.hu