A 87 kilogrammos súlycsoportban versenyző Lőrincz Viktor, valamint a 77 kilós Lévai Zoltán is ezüstérmes lett kötöttfogásban a római birkózó Európa-bajnokságon. Torba Erik bronzot nyert a 63 kilogrammosok között.

Lőrincz Viktortól mindenki érmet várt, a vb-ezüstérmes, 2017-ben Európa-bajnok birkózónk pedig nem is okozott csalódást, három ellenfelét is elsöpörve jutott be a döntőbe. Jól indult a Szemen Novikov elleni meccse, az ellenfél passzivitása miatt kapott egy pontot, majd lentről támadhatott, de kicsúszott a kezéből az ukrán, a magyar birkózó mögé is tudott kerülni, amivel kiegyenlített, úgyhogy három perc után 1-1 volt az állás. Ahogy az várható volt, a második menetben Lőrinczet látták passzívnak, lent azonban nem tudtak akciót bemutatni rajta – viszont pontokra volt szüksége a magyarnak. Ment előre, próbálta döntögetni ellenfelét, az ukrán pedig elég passzív volt, de bő egy perccel a vége előtt Lőrincz keveredett körön kívülre, majd még le is vitte őt Novikov, aki így végül 7-1-re nyert.

Lévai Zoltán nagyszerűen birkózta végig a nyitónapot, megszorongatni sem tudták az ellenfelek, így magabiztosan jutott be a keddi döntőbe, ahol az a Sanan Suleymanov várt rá, akinek kicsit rögösebb útja volt az aranycsatáig. Lévai kezdett aktívabban a fináléban, egy perc után lentről indíthatott akciót – miután kapott egy pontot –, ám nem tudta kiemelni azeri riválisát. A második három percben Lévait látták passzívnak, amivel Suleymanov egyenlített. A magyar sportoló próbált akciót végrehajtani az utolsó két percben, ám riválisa megkontrázta, amivel el is dőlt a döntő: Suleymanové lett az arany, Lévaié az ezüst.

Torba Eriké volt a magyar csapat első érme. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd[/caption]

Korábban a 63 kilogrammos Torba Erik a vigaszágról jutott el a bronzmeccsig, ahol a román Mihai Mihut volt az ellenfele. Jobban kezdett a 2018-ban Európa-bajnok rivális, aki 3-0-ra ellépett, de a második három percben ellenállhatatlan volt a 24 éves magyar, aki végül 6-3-ra nyert, így ő szállította le a magyar csapat első érmét az olaszországi Európa-bajnokságon.

A 67 kilogrammos kategóriában szereplő Váncza István és a 82 kilós Szabó László vigaszágra került, a 72 kilóban érdekelt Fritsch Róbert és a válogatott újonca, a 97 kilóban szereplő Szőke Alex viszont kiesett.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd