Nem tiltják be a Nike összes csodacipőjét, csak a legfontosabbat

Az elmúlt félévben megdőlt a férfi és a női maratonfutás világrekordja is, ráadásul Eilud Kipchoge egészen elképesztő tettet is végrehajtott: két órán belül futotta le a maratoni távot.

A csodás eredményekben közös, hogy a Nike Vaporfly típusú cipőjét hordták a futók, ezért felmerült annak a kérdése, hogy nem kerül-e igazságtalan előnybe, akit a cég szponzorál. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) tanácsa úgy döntött, hogy egyes változatai a típusnak megfelelnek a szabályoknak, de az, amit Kipchoge is hordott, nem.

BREAKING: World Athletics expert panel concludes “new technology in the soles of road & spiked shoes may provide a performance advantage & there is sufficient evidence to raise concerns that the integrity of the sport might be threatened by recent developments in shoe technology”

— Dan Roan (@danroan) January 31, 2020