„Úgy szeretem ezt a sportágat, mint senki más”

A férfi verseny címvédője, Novak Djokovic négyszettes sikerrel lépett tovább a legjobb 64 közé hétfőn, a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokság főtáblás küzdelmeinek első napján.

A 32 éves, 16-szoros Grand Slam-győztes szerb, aki hét elsőségével csúcstartó az Australian Openen, a német Jan-Lennard Struffnál bizonyult jobbnak 2 óra 19 perc alatt 7:6, 6:2, 2:6, 6:1-re.

Ez volt Djokovic 2003 óta tartó pályafutásának 900. győzelme egyesben – ezt a mérföldkövet rajta kívül korábban csak Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl, Rafael Nadal és Guillermo Vilas érte el.

– nyilatkozta.

Cherishing this moment. Thank you guys so much 🙏🏼😃 https://t.co/naZA6jpXS6

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 2020. január 20.