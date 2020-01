Örülhet a világbajnok, hogy pontot szerzett ellenünk

A magyar válogatott nagyon meglepte a skandinávokat azzal, hogy nyitott védekezést választott hatosfal helyett. Az életükért küzdő dánokat alaposan megzavarta ez a taktikai húzás, lövéseik közül több is csúnyán kapu mellé szállt, ráadásul Mikler Roland is hamar elkapta a fonalat. A magyarok viszont nagy kedvvel játszottak és a félidő derekán egy 4-0-ás sorozatnak hála, Niklas Landin bravúrjai ellenére is vezetni tudtak végig. Félidőre félő volt, hogy elolvad az előny, de végül egy kis szerencsével 13-11-re behúztuk az első játékrészt.

Térfélcsere után sem változott sokat a játék képe, de sajnos a dánok összeszedték magukat pár percnyi bizonytalankodás után apránként átvették a meccs irányítását. Magnus Bramming mellett szépen lassan megérkezett a többi klasszis lövéshatékonysága, ezért is nagy dolog, hogy 11 lövést védett. A stabil védekezésnek és Balogh Zsolt magabiztosságának hála viszont sokáig őrizte a magyar csapat a kétgólos előnyt, pedig Landin embertelen teljesítményt nyújtva húsz lövést is kivédett.

A vége így igazi thriller lett, mert ellenfelünk egyetlen egyszer, 24-23-nál vezetett az utolsó percekben, de előbb egyenlített a magyar csapat, majd kivédekezte a világbajnok rohamát és időntúli szabaddobással akár nyerhetett is volna. Ez végül nem sikerült, de a döntetlen így is szenzációs eredmény.