Bánhiditől tart, beveti ellenünk az év játékosát a dán kéziválogatott

Az olimpiai bajnokot is el akarja kapni a magyar kéziválogatott

2008-ban fordult elő legutóbb a dán férfi kézilabda-válogatottal, hogy vereséggel kezdett egy világversenyt, de az akkori esetet alapul véve akár jól is folytatódhat az idei Európa-bajnokság.

Tizenkét éve az Ulrik Wilbek vezette együttes Norvégiától kapott ki 27-26-ra, majd ezt követően sorozatban hétszer győzött, és megszerezte a férfi szakág első aranyérmét.

Szóval nem szabad temetni az olimpiai és világbajnoki címvédőt azért, mert szombaton 31-30-ra kikapott Izlandtól, de az tény, hogy a magyarok elleni meccsnek különös jelentősége lesz.

A keretben még akadnak kérdőjelek, a helyi sajtó szerint a szombati meccset kihagyó sztárok közül a Flensburg jobbszélsője, Lasse Svan még mindig nem léphet pályára, ugyanakkor a kieli balszélső, Magnus Landin szereplésére van esély.

Svan váll- és lábsérülésből lábadozik, míg Magnus Landin lábujjproblémája úgy tűnik, nem olyan súlyos. Hogy játszanak, van sem, az Nikolaj Jacobsen kapitánytól függ, aki azért sejtelmesen nyilatkozott:

Nem hiszem, hogy készen állnak a mérkőzésre, legalábbis Lasse biztosan nem. Rá legfeljebb a középdöntőben számíthatnánk. Magnusnak több esélye van.

A Veszprém korábbi beállósa, René Toft Hansen nagyon sajnálta, hogy vereséggel nyitottak, de úgy fogalmazott, a védekezésen ment el a mérkőzés, illetve azon, hogy az izlandiak legjobbját, Aron Palmarssont nem tudták hatástalanítani.

A játékost megkérdezték Niklas Landin piros lapjáról is (a kapus a hatoson kívül ütközött, vagy mondjuk inkább úgy, érintkezett az ellenfél támadójával): „A bírók azt mondták, hogy a karjával megütötte ellenfelét. Nagyon bosszantó, de sajnos jogos, Niklas csalódott volt miatta” – nyilatkozta René Toft Hansen.

Az mindenesetre jó hír a dánoknak, hogy a kapust nem tiltották el, így a magyarok ellen védhet.

A hétfő esti mérkőzés előtt mindkét válogatott cserélt, a magyaroknál Fekete Bálint helyett Bartók Donát került a 16 fős keretbe, míg a dánoknál a Füchse Berlin balátlövőjét, Jacob Holmot a Hannover irányítója, Morten Olsen váltja. Azt se lehet mondani, hogy utóbbi beválogatása érdemtelen, hiszen a 35 éves klasszist a Sky Sports szavazásán 2019-ben az Év játékosának választották – a voksok 53 százalékával.

Magyarország teljesen más csapat, mint Izland. Fizikailag erős, védekezésben jobb és Morten Olsen rendelkezik azzal a képességgel, ami a dán játék szervezéséhez szükséges, és az ilyen védekezés ellen felépítse, előkészítse a támadásokat

– nyilatkozta Bent Nyegaard, a Tv2.dk szakértője.

„Magyarország korábban okozott már problémát nekünk, ezért teljes mértékben tiszteletben tartjuk az előttünk álló feladatot. Jó csapat ellen lépünk pályára, ezt láthattuk az oroszok elleni meccsükön is. A támadójátéka nagy része továbbra is Bánhidi Bence köré koncentrálódik, aki a világ egyik legjobb beállósa: nemcsak óriási termetű, de magabiztos a helyzetkihasználása is. Az ő semlegesítése kulcsfontosságú lesz” – mondta Nikolaj Jacobsen.

Az Ekstra Bladet azt írta, a csapat korábban bebizonyította, hogy mentálisan befolyásolható és képes arra, hogy egy papíron gyengébb riválissal szemben is veszítsen. Példaként a 2018-as második Eb-meccset hozta fel, amikor Csehország 28-27-re legyőzte. A szövetségi kapitány azonban nem aggódik.

„A csehek ellen anno határozottan rosszul játszottunk, ott nem kézilabdáztunk úgy, ahogy valójában tudunk. Most az Izland elleni meccs egészen más szinten zajlott, mindenki a maximumot nyújtotta, és egy kiváló mérkőzésen sajnos egy góllal kikaptunk. A magyarok ellen ugyanezt a hozzáállást várom el. Nem kételkedem a csapat erejében” – mondta.

A két csapat eddig 42 alkalommal csapott össze egymással, 19 magyar győzelem és három döntetlen mellett húsz alkalommal a dánok nyertek – ha sikerülne kiegyenlíteni az örökmérleget, az Eb-középdöntőt jelentene számunkra.

Kiemelt fotó: MKSZ