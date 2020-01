Ötször Grand Slam-győztes is támogatja az erdőtüzek károsultjait

Csatlakozott a támogatókhoz Marija Sarapova, a vállsérülésből felépült, hosszas kihagyás után Brisbane-ben ismét pályára lépő orosz teniszező 25 ezer dollárt adományozott az ausztrál tűzsegélyalapnak.

– írta Twitter-oldalán, ahol megszólította Novak Djokovicot, feltéve a kérdést, hajlandó-e hasonló felajánlást tenni.

Ausztrália mind a hat államában pusztítanak a lángok, a bozóttüzek idén a szokásosnál korábban, szeptemberben kezdődtek. Eddig több mint 1500 ház égett le, a lángok több mint 5,25 millió hektáron pusztítanak Ausztráliában.

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation?🙏🏻 #letsallcometogether

