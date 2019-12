Olimpiai bajnok gátfutó is megsérült a buszbalesetben

Csütörtökön súlyos közúti baleset történt Wales második legnagyobb városában, Swansea-ban, ahol a sofőr a magassági jelzést figyelmen kívül hagyva emeletes busszal egy alacsony aluljáróba hajtott, és a híd levágta a jármű tetejét.

Egy utas életveszélyes sérüléseket szenvedett, további hét személyt szállítottak még kórházba.

A járművön utazott egy olimpiai és világbajnok sportoló is, Swansea Egyetemen tanuló amerikai Kevin Young 1992-ben Barcelonában, egy évvel később pedig a stuttgarti vébén is aranyérmet nyert 400 méteres gátfutásban.

Az egykori klasszis a Twitteren számolt be arról, hogy két törött bordával és fejsérüléssel megúszta az esetet.

Tough day trying to get to class, 2 broken ribs and head trauma. pic.twitter.com/8aVufMvX3H

— Kevin Young (@hurdlegreat4678) 2019. december 12.